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الدفاع الروسية: الجيش يسلم مساعدات إنسانية لسكان خيرسون الأوكرانية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:32 م
الدفاع الروسية: الجيش يسلم مساعدات إنسانية لسكان خيرسون الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن جنود الجيش الروسى وزعوا مساعدات إنسانية على سكان منطقة صغيرة فى مدينة خيرسون الأوكرانية الخاضعة لسيطرتهم.
 
وقالت الدفاع الروسية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، " إن العسكريين الروس يواصلون تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مدينة خيرسون و منطقة خيرسون الخاضعة لسيطرتهم ، كما تم تسليم طرود غذائية إلى إحدى المناطق النائية".
 
ولفتت الوزارة إلى أن عددا كبيرا من سكان المنطقة جاءوا لتلقي المساعدات الإنسانية المقدمة، وتشمل المواد الغذائية وأغذية الأطفال ومستلزمات طبية وغيرها من المواد الضرورية.
 
وتعتبر هذه المنطقة ميناء شحن نهرى، و 90% من سكانها موظفون في هذه المؤسسة، وجميعهم عاطلون عن العمل تقريبا، حيث أن السلطات الأوكرانية غادرت ميناء خيرسون بعد بدء العملية العسكرية .

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