الداخلية تضبط 506 قضايا حيازة وتنقيب عن الآثار

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة استهدفت جرائم التنقيب عن الآثار، حيث نجحت الجهود في ضبط (506) قضايا ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

وقال بسام حواش المحامى، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف حواش، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.