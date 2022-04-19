اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 506 قضايا حيازة وتنقيب عن الآثار

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:00 ص
الداخلية تضبط 506 قضايا حيازة وتنقيب عن الآثار جرائم التنقيب عن الآثار
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة استهدفت جرائم التنقيب عن الآثار، حيث نجحت الجهود في ضبط (506) قضايا ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).
 
وقال بسام حواش المحامى، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
 
وأضاف حواش، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
 
 

اثار

تنقيب عن الاثار

ضبط اثار

المنقبون عن الاثار

جرائم التنقيب عن الآثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة