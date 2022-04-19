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الخارجية الروسية: لا نستهدف سوى المنشآت العسكرية فى أوكرانيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:42 ص
الخارجية الروسية: لا نستهدف سوى المنشآت العسكرية فى أوكرانيا سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أن قوات بلاده لا تستهدف سوى المنشآت العسكرية في أوكرانيا، متابعا: "نحقق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الأوكرانية"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

كانت وزارة الدفاع الروسية، قد اعلنت منذ قليل، أن سلاح الجو الروسي قصف 60 هدفًا عسكريًا في أوكرانيا، من بينها مستودعان لصواريخ "توتشكا - يو"وأسقط مقاتلة "ميج 29" وأربع مسيّرات.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، "خلال الليلة الماضية، دمرنا 13 معقلا للقوات الأوكرانية ومراكز تجمع عسكرية"، مشيرا إلى أن المقاتلات الروسية دمرت 60 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك تدمير مستودعين لصواريخ " توتشكا ــ يو".

وأضاف البيان "لقد استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية 1260 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا، بما في ذلك 25 موقعًا للقيادة ومنظومتان من طراز "Buk-M1" للصواريخ، و 1214 مكانا لتجمعات عسكرية".

وأشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية، جرى تدمير 140 طائرة و487 طائرة بدون طيار و252 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و2353 دبابة ومركبات قتالية مدرعة و256 منشأة وغيرها.

 


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