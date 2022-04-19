الدفاع الروسية: دمرنا 60 هدفا عسكريا ومستودعين لصواريخ "توتشكا ــ يو" بأوكرانيا

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، "خلال الليلة الماضية، دمرنا 13 معقلا للقوات الأوكرانية ومراكز تجمع عسكرية"، مشيرا إلى أن المقاتلات الروسية دمرت 60 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك تدمير مستودعين لصواريخ " توتشكا ــ يو".

وأضاف البيان "لقد استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية 1260 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا، بما في ذلك 25 موقعًا للقيادة ومنظومتان من طراز "Buk-M1" للصواريخ، و 1214 مكانا لتجمعات عسكرية".

وأشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية، جرى تدمير 140 طائرة و487 طائرة بدون طيار و252 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و2353 دبابة ومركبات قتالية مدرعة و256 منشأة وغيرها.