اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: دمرنا 60 هدفا عسكريا ومستودعين لصواريخ "توتشكا ــ يو" بأوكرانيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:10 ص
الدفاع الروسية: دمرنا 60 هدفا عسكريا ومستودعين لصواريخ "توتشكا ــ يو" بأوكرانيا الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سلاح الجو الروسي قصف 60 هدفًا عسكريًا في أوكرانيا، من بينها مستودعان لصواريخ "توتشكا - يو"وأسقط مقاتلة "ميج 29" وأربع مسيّرات.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، "خلال الليلة الماضية، دمرنا 13 معقلا للقوات الأوكرانية ومراكز تجمع عسكرية"، مشيرا إلى أن المقاتلات الروسية دمرت 60 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك تدمير مستودعين لصواريخ " توتشكا ــ يو".

وأضاف البيان "لقد استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية 1260 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا، بما في ذلك 25 موقعًا للقيادة ومنظومتان من طراز "Buk-M1" للصواريخ، و 1214 مكانا لتجمعات عسكرية".

وأشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية، جرى تدمير 140 طائرة و487 طائرة بدون طيار و252 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و2353 دبابة ومركبات قتالية مدرعة و256 منشأة وغيرها.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة