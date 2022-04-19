اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن بالصف

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:34 م
التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن بالصف الطب الشرعى _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن خردة بمنطقة الصف في الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انفجار أسطوانة غاز، داخل مخزن خردة بمنطقة الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، كما انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن انفجار أسطوانة غاز أدى إلى مصرع عامل.

 

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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