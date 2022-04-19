اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 06:33 م
أكرم القصاص
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البنك المركزى الإندونيسى يخفض توقعات الناتج المحلى الإجمالى

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 06:00 م
البنك المركزى الإندونيسى يخفض توقعات الناتج المحلى الإجمالى إندونيسيا
أ ش أ

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خفض البنك المركزي الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2022 وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية، بينما أبقى على توقعاته لأسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض لدعم الانتعاش.


وذكرت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية أن بنك إندونيسيا أبقى على معدل إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام عند 3.50 في المئة، كما كان متوقعًا من قبل جميع الاقتصاديين في استطلاع حديث.


وكان بنك إندونيسيا مصمماً على الحفاظ على معدلات فائدة منخفضة لأطول فترة ممكنة، حتى عندما بدأت البنوك المركزية الآسيوية الأخرى في تشديد السياسة النقدية لتهدئة الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية حيث أدت الحرب الأوكرانية الروسية إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد.


وظل التضخم في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ضمن النطاق المستهدف لبنك إندونيسيا بنسبة 2 في المئة إلى 4 في المئة، على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى لها في عامين في مارس عند 2.64 في المئة.
وتحافظ جاكرتا على استقرار معدل التضخم من خلال دعم بعض أسعار الوقود وتحديد أسعار زيت الطهي.


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