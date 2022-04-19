الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين فى حادث المحور المركزى بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

استعلمت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، عن الحالة الصحية لـ7 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم بين سيارتين بامتداد المحور المركزى بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث، وعرضها على لجنة فنية لفحصها. تلقت غرفة عمليات النجدة، حادث مرورى بطريق امتداد المحور المركزى.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل من الطريق.