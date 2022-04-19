الأمم المتحدة تؤكد حاجة تيجراي للمزيد من المساعدات الإنسانية

كتبت : هند المغربي

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن اقيلم تيجراى شمال اثيوبيا في حاجه ماسة الى المزيد من المساعدات الإنسانية والوقود لتلبية الاحتياجات الإنسانية في تيجراى، وذلك على خلفيه وصول 50 شاحنة محملة بمواد غذائية ومساعدات إنسانية أخرى، بالإضافة إلى الوقود، إلى ميكيلي عاصمة منطقة تيجراي الإثيوبية

وقال دوجاريك، إن هذه قافلة هي الثانية منذ أول أبريل التي تصل إلى تيجراي، بعد ثلاثة أشهر ونصف من عدم دخول أي مساعدات عبر البر.

وكان الأمين العام أنطونيو جوتيريش قد رحب بنبأ وصول شاحنات تقل مساعدات غذائية ووقود إلى تيجراي وأفار عقب إعلان الهدنة الإنسانية، مطلع الشهر الجاري داعيا جميع الأطراف إلى الحفاظ على الزخم ومتابعة التزاماتها لتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية لجميع الأشخاص المحتاجين.

وكرر جوتيريش دعوته لاستعادة الخدمات العامة في تيجراي، بما في ذلك الخدمات المصرفية والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن الوصول التجاري، وكرر البيان التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم مستقبل سلمي ومزدهر لجميع الإثيوبيين.

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تواصل الانخراط مع جميع الأطراف لضمان وصول قوافل إضافية بأمان وبأسرع وقت ممكن ولضمان تسليم المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع في تيجراي وكذلك في أفار وأمهرة بشكل منتظم .