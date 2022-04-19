اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الأطباء" تنتهى من استخراج ترخيص مزاولة المهنة لـ100 طبيب دفعة مارس 2022

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:26 ص
"الأطباء" تنتهى من استخراج ترخيص مزاولة المهنة لـ100 طبيب دفعة مارس 2022 نقابة الأطباء - صورة أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قسم السجلات بالنقابة قد انتهى من إجراءات استخراج تراخيص مزاولة المهنة وعضوية النقابة للأطباء الذين تقدموا خلال الأيام القليلة الماضية، من حديثى التخرج بدفعة مارس 2022.
 
وأضاف حسين، فى بيان، أنه تم تسجيل أكثر من 100  طبيب خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أن النقابة تستقبل الأطباء يوميا من العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً لاستلام التراخيص الخاصة بهم من قسم السجلات بالنقابة العامة للأطباء .
 
كانت قد قالت نقابة الأطباء، إنه تيسيراً على الأطباء حديثي التخرج من دفعة مارس 2022 والذين لم يتنسى لهم التسجيل بنقابة الأطباء واستخراج ترخيص مزاولة المهنة، فقد تواصلت إدارة النقابة العامة للأطباء مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتم الإتفاق على تلقي مسوغات استخراج ترخيص مزاولة المهنة بنقابة الأطباء وإيفاد مندوب من النقابة لإنهاء الإجراءات واستخراج التراخيص للأطباء من وزارة الصحة، وذلك تيسيراً على الأطباء وتعاملهم من خلال جهة واحدة وهي نقابة الأطباء.
 
IMG-20220419-WA0003
IMG-20220419-WA0002
IMG-20220419-WA0005
IMG-20220419-WA0006
IMG-20220419-WA0004

 


نقابة الاطباء

تراخيص مزاولة مهنة الطب

تراخيص نقابة الاطباء

الاطباء دفعة مارس 2022

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء تُحذر من التعامل مع وسطاء للحصول على خدماتها

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:27 ص

نقابة الأطباء تنعى رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحى

الجمعة، 15 أبريل 2022 03:25 م

نقابة الأطباء: إلغاء اشتراط توثيق الشهر العقارى عند تسجيل المنشأة الطبية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:55 م

نقابة الأطباء: وزارة الصحة أعلنت بدء حركة التكليف لدفعة 2020

الخميس، 07 أبريل 2022 11:00 ص

نقابة الأطباء: جامعة سوهاج شكلت لجنة لفحص شكوى المقيمين بالنساء والتوليد

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:17 م

نقابة الأطباء: إنشاء لجنة عليا مع الضرائب لحل مشكلات الأعضاء

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 06:03 م

نقابة الأطباء تصرف 170 ألف جنيه دعما دراسيا لـ50 أسرة خلال مارس

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة