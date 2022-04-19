اليوم السابع
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استعدادًا لمناظرة ماكرون ولوبان.. 16 كاميرا لمتابعة لغة جسد مرشحى الرئاسة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:22 م
استعدادًا لمناظرة ماكرون ولوبان.. 16 كاميرا لمتابعة لغة جسد مرشحى الرئاسة ماكرون ولوبان
كتبت: هناء أبو العز

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تعقد المناظرة التلفزيونية بين المرشحين النهائيين لانتخابات 2022 الرئاسية، إيمانويل ماكرون ومارين لوبان ، غدًا ، الأربعاء 20 أبريل ، الساعة 9 مساء، والتي يشارك فيها ماكرون الذي رفض مناقشته مع منافسيه قبل الجولة الأولى.  
 
وخصص التلفزيون الفرنسي 16 كاميرا، بما في ذلك رافعة بطول 12 مترًا ، في اللقطات المختلفة لمتابعة رد فعل أحد المرشحين على كلام الآخر ولغة جسده، وهو الأمر الذى عانت منه مارين لوبان بشكل خاص في مناظرة 2017 حيث  بدت ضائعة.
 
كما سيتم الفصل بين مكتبى المرشحين الواقفين وجهًا لوجه بمساحة مترين ونصف المتر، كما سيكون إيمانويل ماكرون ومارين لوبان جالسين بالفعل هناك عندما يبدأ العرض، ووضع كوب من الماء في مساحة صغيرة مخصصة لهذا الغرض تحت الطاولة وسيتمكنون من رؤية العد التنازلي لأوقات التحدث في الوقت الفعلي. 
 
ومقدمو الأمسية، هم ليا سلامى من التلفزيون الفرنسي وجيل بيولى من قناة TF1  وسيكون مكانهم بعيدًا عن المرشحين، على بعد أربعة أمتار منهم، حتى لا يدخلوا مجال رؤيتهم ولا يميل أي من المرشحين للرئاسة إلى مخاطبتهم بدلاً من خصمهم.
 
كما تم التركيز على أن يكون تكييف الهواء عند 19 درجة مئوية وسيكون هناك مهندس مسؤول عن تكييف الهواء في الموقع ويتم التخطيط لإنشاء مولد للطوارئ.
 
 
 
 
 
 

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