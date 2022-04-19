استخرج منه المعادن النفيسة قديما.. تعرف على معبد سكيت بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، وتحديدا غرب محمية وادى الجمال يقع معبد سكيت الأشهر والأهم لدى الأُسر الفرعونية بالبحر الأحمر قديمًا ثم من بعدهم الرومانيين، حيث كان قديما يعد ضمن أهم وأشهر المناطق المستخدمة فى استخراج المعادن النفيسة والنادرة مثل الزمرد والذهب وغيرها من الأحجار النادرة.

- يعد معبد “سكيت” من أهم المزارات السياحية بمرسى علم وأقدمها، حيث كان يستخدم وادى سكيت كممر تجارى قبل اكتشافه وتحديده لاستخراج المعادن النادرة والثمينة.

- اكتشف الفراعنة أن المكان يحتوى على حجر الزمرد الكريم والذى تم استخراجه منه بكميات كبيرة.

- استخدم الرومانيين المعبد بعد الفراعنة وكانوا يسيرون على نفس الخطى فى استخراج الأحجار الكريمة، ليشيدوا بعد ذلك معبد "سرابيس" بالقرب منه.

- تحتوى منطقة وادى سكيت على 12 محطة وهى التى كانت تمر من خلالها القوافل التجارية من وادى النيل إلى البحر فى العصر الفرعونى وقبل الرومان.

- طريق معبد “سكيت” كانت تمر من خلالة القوافل التجارية التى كانت تأتى عن طريق طريق "قفط -القصير"، وهو أحد أهم وأقدم الطرق الفرعونية.

- محطة وادى “سكيت” التى تقع شرق طريق قفط القصير بحوالى 50 كيلو مترًا كانت أحد المحطات التى تمر بها القوافل، الفراعنة اكتشفوا وادى “سكيت” أثناء مرورهم بالقوافل التجارية واستخرجوا حجر الزمرد الكريم والذى كان يستخدم على شكل هرم مدرج.