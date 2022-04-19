إصابة سيدة دهستها سيارة مسرعة فى الدقهلية

الدقهلية: شريف الديب

أصيبت سيدة بكسر في الضلوع والفقرات والحوض ونزيف بالرئة بعدما تعرضت لحادث دهس أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة المنصورة برفقة نجلتها، وبضبط سائق السيارة تبين أنه طالب ولا يحمل رخصة قيادة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أهالي منطقة مدينة مبارك بالمنصورة بقيام سيارة ملاكي بدهس أحد السيدات بالشارع.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارة الاسعاف الي مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام سيارة ملاكي ماركة هيونداي اكسنت فضي اللون تحمل لوحة أرقام " دس أ 6193 " قامت بدهس سيدة تدعى " سماح م م "، 42 سنة ،موظفة، وذلك اثناء سيرها في الشارع برفقة نجلتها الصغيرة وتبين ان السيارة يقودها طالب يدعى "م. ع. ال" 17 سنة، ولا يحمل رخصة قيادة.

ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعى، مؤكدًا بأحد المصادر الطبية أنه من الكشف المبدئي على المصابة تبين تعرضها لكسر في الفقرات القطنية والحوض وكسر في الضلوع ، والفخد ونزيف في الرئة.

وأكد شهود الواقعة أن الشاب كان يسير بالسيارة في احد الشوارع الجانبية بمنطقة مدينة مبارك وبرفقته احد اصدقائه وكلب واصطدم باحد السيارات في اول الشارع وقام باستكمال السير حتى صدم السيدة من الخلف أثناء سيرها بالشارع برفقة نجلتها وقام بدهسها اسفل عجلات السيارة، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" فيديو يوضح تفاصيل الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.