إخماد حريق بمنزل غير مأهول بالسكان بحى أول الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

نجحت الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق نشب في منزل غير مأهول بالسكان بشارع حسين حجازى بحى أول بالمدينة، وتم اخماد الحريق وتبين أن سببه نشوب حريق بمخلفات وقمامة بجوار المنزل.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بسرعة الاستجابة والتعامل الفورى مع أى طارئ يواجه المحافظة.

وتلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمنزل غير مأهول بالسكان بشارع حسين حجازى بحى أول، وعلى الفور، قامت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بإبلاغ إدارة الحماية المدنية وطوارئ الغاز ورئيس حى أول بالإضافة إلى إخطار مركز التحكم الإقليمى للكهرباء، وقامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق وإخماده.