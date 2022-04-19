اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إخماد حريق بمنزل غير مأهول بالسكان بحى أول الإسماعيلية.. صور

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:22 ص
إخماد حريق بمنزل غير مأهول بالسكان بحى أول الإسماعيلية.. صور الحمايه المدنيه بالاسماعيليه
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق نشب في منزل غير مأهول بالسكان بشارع حسين حجازى بحى أول بالمدينة، وتم اخماد الحريق وتبين أن سببه نشوب حريق بمخلفات وقمامة بجوار المنزل.
 
جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بسرعة الاستجابة والتعامل الفورى مع أى طارئ يواجه المحافظة.
 
وتلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمنزل غير مأهول بالسكان بشارع حسين حجازى بحى أول، وعلى الفور، قامت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بإبلاغ إدارة الحماية المدنية وطوارئ الغاز ورئيس حى أول بالإضافة إلى إخطار مركز التحكم الإقليمى للكهرباء، وقامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق وإخماده.
 
FB_IMG_1650329146184
 

 

FB_IMG_1650329150552
 

 

FB_IMG_1650329155260
 

 

FB_IMG_1650329160442
 

 

 


الحمايه المدنيه بالاسماعيليه

حريق شقة بالاسماعيلية

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة