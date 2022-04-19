أمين عام الأمم المتحدة يجرى اتصالاته لحشد دول الخليج لدعم الأونروا

كتبت : هند المغربي

أجرى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أتصالا مع الأمير صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، حول كيفية حشد دعم أكبر من دول الخليج لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا.

ووفق بيان الأمم المتحدة " يعاني الأونروا من فجوة كبيرة في التمويل كان قد تحدث عنها المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، الذي ناشد المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية تقديم الدعم والتمويل إلى اللاجئين الفلسطينيين ومساعدة الوكالة على "التصدي للمزاعم التي تسعى إلى تقويض حقوق لاجئي فلسطين" في وقت تتعرض فيه الأونروا "لهجمات ذات دوافع سياسية."

وخلال اتصاله الهاتفي مع رئيس الوزراء الكويتي ، تحدث الأمين العام عن الأوضاع الجارية في القدس، وجدد الأمين العام التأكيد على موقفه بضرورة التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه، مؤكدا على أهمية تجنب أي استفزاز بأي ثمن، كما ناقش الطرفان الهدنة في اليمن وآفاق تحسين الأمن الإقليمي في الخليج.