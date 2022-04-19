اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 08:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا: لن نرسل دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا وسنرسل أخرى قديمة يستطيعون تشغيلها

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:11 م
ألمانيا: لن نرسل دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا وسنرسل أخرى قديمة يستطيعون تشغيلها شولتز
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أولاف شولتز، مستشار ألمانيا، إن بلاده لن ترسل دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا وسنرسل دبابات قديمة يستطيعون تشغيلها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المستشار الألماني: نبحث مع المصانع العسكرية في زيادة إنتاج الأسلحة لأوكرانيا، متابعا: وصلنا إلى الحد الأقصى من المساعدات العسكرية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا.

وقال المستشار الألماني، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يتوقع وحدتنا وتأثير العقوبات على روسيا كارثي.

وتابع المستشار الألماني: أوكرانيا ستحصل على دعمنا الكامل ولكن لن نشارك في الحرب، وسنواصل دعم أوكرانيا عسكريا وماديا.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

المانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صندوق النقد الدولي يدعو لاستجابة دولية عاجلة لتداعيات الحرب في أوكرانيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 06:24 م

مفوضية اللاجئين الأممية: 5 ملايين شخص هربوا من أوكرانيا بسبب الحرب

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:53 م

أمين عام الأمم المتحدة يدعو لهدنة إنسانية من 4 أيام فى أوكرانيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:26 م

أوكرانيا: أرقام الأمم المتحدة بشأن الخسائر فى صفوف المدنيين "مضللة"

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:08 م

البيت الأبيض: قمة بايدن الافتراضية مع قادة أوروبا والناتو ركزت على استمرار دعم أوكرانيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:07 م

كندا تفرض عقوبات على 14 من المقربين للرئيس الروسى

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة