أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بحوالي 5 جنيهات وسجلت أسعار الذهب في مصر أمس خلال فتح التداول على الذهب مستويات تجاوزت 1040 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر، ولكن بدأ السوق تداول الذهب اليوم في مصر عند مستويات 1045 جنيها للجرام وذلك مع ارتفاع أسعار الأونصة في البورصة العالمية



أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب عيار 18 سجل 895 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1045 جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 سجل 1197 جنيها.

الجنيه الذهب 8360 جنيها .



أسعار الذهب عيار 21 في سوق الصاغة

تشهد أسعار الذهب في مصر من عيار 21 ارتفاع بحوالي 5 جنيهات ليسجل الذهب مستوى 1045 جنيها للجرام، وهذه الأسعار غير مضاف عليها القيمة المضافة أو ما يسمى مصنعيات المشغولات الذهبية المحددة في مصر



أسعار الذهب عيار 18 في مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تسجل مستويات 895 جنيها للجرام في تعاملات صباح اليوم في ظل ارتفاع سعر الذهب في السوق المصري خلال الساعات الماضية متأثرة بتراجع سعر الدولار في البلاد



أسعار الذهب عيار 24 في مصر

أسعار الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك في مصر بلغ سعره 1197 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، ويضاف على السبائك الذهب رسوم تصل إلى 30 جنيها للجرام في كل سبيكة حسب الوزن وعند بيع السبائك في مصر نجد المستهلك يسترد 50% من رسوم مصنعيات السبائك.



أسعار الذهب في البورصة العالمية

تشهد أسعار الذهب في البورصة العالمية تسجيل سعر 1977 دولار الآن وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع استمرار سعر الذهب في الصعود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد الأوروبي الأمريكي ضد روسيا واستمرار التوترات التجارية وتضرر حركة التجارة العالمية.