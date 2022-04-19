اليوم السابع
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ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1045 جنيها للجرام

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:56 ص
ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1045 جنيها للجرام اسعار الذهب
كتب – إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ملحوظا بحوالي 5 جنيهات في الأسواق مع استمرار صعود السعر العالمي للمعدن الأصفر وكذلك أسعار الدولار في السوق المصرفي، الأمر الذي يكون له انعكاسات مباشر على الذهب في أسواق الصاغة.


أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 896 جنيها.

عيار 21 سجل 1045 جنيها.

عيار 24 سجل 1194 جنيها.

 
شهد المعدن الأصفر صعودًا طفيفًا في بداية تعاملات هذا الاسبوع بعد إجازة دامت لثلاثة أيام كاملة لبورصه الذهب العالمية، بحسب جولد ليبيون والتي أكدت أن هذا الارتفاع في أسعار الذهب نتيجة لصعود سعر الأونصة عاليما حيث تتداول  عند مستوى 1990دولار وهو سعر متغير طوال اليوم.
 
ويتداول الذهب بالسوق المحلية وقت صياغه هذا التقرير عند 1040جنيها للجرام من عيار 21 إلي 1145 جنيهات وتشير التوقعات بشأن مستقبل أسعار  الذهب محليا على المدي القريب إلي الاتجاه لمستويات 1060 جنيها حيث تؤكد  جولد بيليون أنه على  الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية والسياسية إلا أننا نتوقع أن يشهد المعدن الأصفر هبوط تصحيحي يمتد لمستويات 1030 جنيها للذهب من عيار 21.

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 21

سعر الذهب في مصر

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