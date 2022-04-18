10 فوائد صحية لقشر المانجو.. مفيد لمرضى السكر والقلب ومضاد للميكروبات

كتبت أمل علام

تشتهر المانجو، وهي فاكهة استوائية ذات نكهة مميزة، بفوائدها الصحية على نطاق واسع، لكن لا يدرك الكثيرون الفوائد الصحية لقشر المانجو، والتي عادة ما يتم التخلص منها من قبل الناس، وذلك وفقا لما ذكره موقع boldsky.

ما لا تعرفه عن قشر المانجو

وفقًا لدراسة، تحتوي المانجو الطازجة على حوالي 15-20% من القشر، كما أن البوليفينول الموجود في القشر أكبر في العدد مما هو عليه في المانجو نفسها، نظرًا لأن قشر المانجو منتج ثانوي للفاكهة وغني أيضًا بالفينولات مثل البكتين.وقال الموقع، عن قشر المانجو مناسب لمرضى السكر، قشر المانجو مصدر غني للمركبات الفينولية والكاروتينات والمركبات النشطة بيولوجيا، بعض الأحماض الفينولية هي حمض الغاليك، وأحماض بروتوكاتيكويك، والفلافونويدات تشمل المركبات الأخرى الموجودة في قشر المانجو ريسفيراترول والألياف الغذائية وفيتامين ج وفيتامين هـ والكالسيوم والبوتاسيوم، والماغنيسيوم والصوديوم والحديد.

الفوائد الصحية لقشر المانجو..



المانجو

1. جيد للقلب..

تشير الدراسات إلى أن قشر المانجو غني بمضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والفينولات ويمكن أن يساعد في الحماية من أمراض مثل أمراض القلب، قد تساعد هذه المركبات المضادة للأكسدة في محاربة الجذور الحرة ومكافحة المشاكل مثل السمنة، وهي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وخلل شحوم الدم.

2. قد يكون له خصائص وقائية من السرطان..

أظهرت دراسة أن الأحماض الفينولية والفلافونويد الموجودة في قشر المانجو يمكن أن يكون لها خصائص مضادة للسرطان، وخاصة ضد سرطان الثدي، قد يساعد في منع تكاثر الخلايا وبالتالي منع خطر الإصابة بالأورام.

تظهر مادة المانجيفيرينMangiferin الموجودة في القشر أيضًا تأثيرات وقائية ضد أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان القولون.

3. جيد لمرضى السكر..

قشر المانجو غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المعروفة بخصائصها القوية المضادة لمرض السكري، يمكن أن يمنع استهلاك قشر المانجو الارتفاع المفاجئ في مستويات الجلوكوز في الجسم، كما يمنع تلف البنكرياس بسبب الإجهاد التأكسدي، يساعد البنكرياس في إنتاج الأنسولين الذي يدير مستويات الجلوكوز.

4. يساعد في إنقاص الوزن..

البكتين هو ألياف فريدة توجد في قشر المانجو، تمثل حوالي 5-11%، اعتمادًا على مجموعة متنوعة من المانجو وطريقة الاستخراج، البكتين يساعد في تعزيز وزن الجسم الصحي ويرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة، يساعد استهلاك قشر المانجو على زيادة الشعور بالشبع وتقليل عدد السعرات الحرارية، مقارنة بالنظام الغذائي الغني بالبروتين، هذا يساعد في إدارة الوزن.

5. جيد لجهاز المناعة..

قشر المانجو غني بفيتامين سي، يحتوي على حوالي 18-257 مجم لكل جرام من الفيتامين، فيتامين ج هو عنصر غذائي رائع لوظيفة الجهاز المناعي، يساعد في دعم الوظائف الخلوية المختلفة المتعلقة بجهاز المناعة التكيفي والفطري ويحمي من دخول مسببات الأمراض إلى الجسم.

6. مفيد للبشرة والشعر..

فيتامين" هـ" مفيد لصحة الجلد والشعر، قشر المانجو وخاصة الناضجة مليء بهذا الفيتامين، إنه فعال في تقليل الأضرار التي تلحق بالجلد بسبب الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويغذيها من الداخل، كما يبطئ الفيتامين من شيخوخة الجلد والتهابه، قد يساعد استهلاك المانجو أيضًا في دعم نمو الشعر وجعل فروة الرأس صحية.

7. يمنع خطر الإصابة بمرض الزهايمر..

يلعب الإجهاد التأكسدي دورًا رئيسيًا في تطور الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر، يوجد Mangiferin ، وهو مادة كيميائية نباتية نشطة، بكميات أكبر في قشر المانجو من المانجو نفسها، قد يساعد هذا في منع خطر الإصابة بمرض الزهايمر وغيره من الأمراض المرتبطة بالإجهاد التأكسدي.

8. له تأثيرات مضادة للميكروبات..

يحتوي قشر المانجو على أنشطة مضادة للميكروبات، ويمكن أن تساعد في منع مجموعة من البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والفطريات مثل Aspergillus Niger هذا يرجع بشكل رئيسي إلى التركيزات العالية للأحماض الفينولية في القشرة.

9. يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء..

قشر المانجو له إمكانات حيوية، عند تناوله يمكن أن يساعد في نمو البكتيريا "الصحية" التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي، تحتوي قشور المانجو المجففة على حوالي 40% من الألياف، ويمكن أن تكون أكثر فعالية من قشر المانجو الطازج.

10. يساعد في التئام الجروح..

فيتامين (هـ) هو مادة مغذية رائعة لالتئام الجروح، يعزز التئام الجروح بشكل أسرع ويساعد في تعزيز الجلد الجديد، قد يساعد استهلاك قشر المانجو أيضًا في التئام الجروح الناتجة عن الجراحة والحروق.