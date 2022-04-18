اليوم السابع
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الإثنين، 18 أبريل 2022 02:15 م
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وليد نبيل حباه الله موهبة الإبداع فى تطويع الحديد وتشكيله بالدقهلية.. لايف

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:03 م
وليد نبيل حباه الله موهبة الإبداع فى تطويع الحديد وتشكيله بالدقهلية.. لايف وليد يبدع فى تطويع الحديد وتشكيله بالدقهلية
الدقهلية - مرام محمد

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أجرى "اليوم السابع"، جولة داخل إحدى ورش الحدادة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، التقى خلاله بالحداد وليد نبيل، الذي امتهن المهنة منذ أن كان في الثامنة من عمره، وظل على مدار 37 عاما يبدع في تشكيل وتطويع المعادن عن طريق تسخينها وصهرها في فرن النار.
 
 
وفي هذا الصدد، قال وليد نبيل صاحب الـ45 عاما لـ"اليوم السابع"، إنه عمل بمهنة الحدادة منذ طفولته، حيث امتهن المهنة وعمره لا يتجاوز الثماني سنوات، ومع مرور الوقت أحبها وأبداع فيها واحترف تشكيل وصناعة كافة الأدوات الحديدية المختلفة، معتمدا على أدواته من مطرقة وسندال ومساكة وفرن نار يزيد عمره عن المائة عام.
 
وتابع أن المهنة تعد أساس الأعمال والمهن الأخرى، فعن طريقها يتم صناعة جميع أدوات الفلاح التي يحتاجها في الزراعة من المناجل والفؤوس و"المناشر"، وأدوات الحدادة والنجارة، فضلا عن الأبواب والشبابيك وغيرها، مشيرا إلى أنه يقوم بصناعة كافة الأدوات الحديدية يدويا عن طريق تحمية وتسخين الحديد في فرن النار المشتعل بالفحم، ومن ثم الطرق عليه أعلى السندال لتطويعه إلى الشكل المراد تصنيعه.
 
وليد يبدع فى تطويع الحديد وتشكيله بالدقهلية (1)
وليد يبدع فى تطويع الحديد وتشكيله بالدقهلية (1)

وليد يبدع فى تطويع الحديد وتشكيله بالدقهلية (2)
وليد يبدع فى تطويع الحديد وتشكيله بالدقهلية (2)

وليد يبدع فى تطويع الحديد وتشكيله بالدقهلية (3)
وليد يبدع فى تطويع الحديد وتشكيله بالدقهلية (3)

وليد يبدع فى تطويع الحديد وتشكيله بالدقهلية (4)
وليد يبدع فى تطويع الحديد وتشكيله بالدقهلية (4)
 

حداد

حداد النار

مهنة الحدادة

حدادة

ورشة حدادة

الدقهلية

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