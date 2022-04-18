وكيل تموين الأقصر: صرف 2446 طن دقيق بلدى ومقررات تموينية بمبلغ 32.8 مليون جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تشهد المحافظة إستقرار فى الحالة التموينة، حيث استمر وانتظم عمل المخابز والمطاحن بدائرة المحافظة مما أدى إلى توفر الخبز بالمخابز للمواطنين وكذلك الدقيق البلدي من المستودعات بموجب البطاقات التموينية ودون تزاحم، وتم صرف كمية قدرها 37.2 مليون رغيف بمعدل يومي 2,7 مليون رغيف/ يوم بخلاف صرف كمية قدرها 2446 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية.



وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه خلال الـ15 يوماً الأولى من شهر أبريل الجارى، استمر عمل المنافذ التموينية وتم صرف السلع التموينية مقررات شهر ابريل 2022 بمبلغ 32.8 مليون جنيه بنسبة 77 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية، أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد، كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 776 الف جنيه خلال الشهر لعدد 34762 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.



وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه انتظم عمل محطات الوقود وبالأسعار الجديدة دون أي عوائق أو مشاكل، كما استمر إنتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز مع توفر الأسطوانات المنزلية، وتم رصد توفر جميع المواد البترولية "سولار ـ بنزين بأنواعه"، وذلك من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة ولم ترد أي شكاوى في هذا الشأن.



كما شهدت أسواق الخضر والفاكهة ثبات أسعار في بعض السلع بما يناسب المواطنين، وتم رصد توافر جميع السلع الغذائية بالأسواق بما لا يدع مجالا للإزدحام، كما شهدت أسعار بعض السلع تذبذب في الأسعار نتيجة لأليات السوق الحر وبما لا يؤثر على إتاحة وتوفر تلك السلع، وأهابت المديرية بكافة المواطنين توخي الحذر عند شراء إحتياجاتهم وعدم التزاحم، والإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم.