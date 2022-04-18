اليوم السابع
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وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة آفاق الاستثمار بين البلدين

الإثنين، 18 أبريل 2022 07:55 م
وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة آفاق الاستثمار بين البلدين وزير الزراعة والسفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية الشقيقة
كتبت أسماء نصار

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم، السفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية الشقيقة، والوفد المرافق لها، وبحث معها آفاق التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعى، بحضور الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية .

 

وأكدا الوزير والسفيرة على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين خاصة خلال المرحلة الحالية، وتناول اللقاء إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين الإماراتيين وحل جميع المشكلات التى تواجههم تشجيعا للاستثمارات سوء كانت العربية او الإماراتية بشكل خاص فى مصر .

 

ووجه القصير الفريق المعاون بحل جميع المعوقات التي تواجه بعض الشركات الإماراتية، وقد تم الاتفاق على آلية لمتابعة الملفات للوصول الى الحلول بشكل سريع، وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة  تسهيل انسياب السلع الزراعية من مصر إلى الامارات خاصة في ضوء تشجيع التعاون المصري الإماراتي والتكامل العربى وأيضا نظرا بما تتمتع به الصادرات الزراعية المصرية من سمعة جيدة في جميع اسواق دول العالم

ومن جانبها أكدت "الكعبى" على التعاون الوثيق بين الدولتين وتوجيهات القيادة في الامارات بدعم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر .

 

وأكدت سفيرة الامارات انها سوف تعمل على ما طرحه وزير الزراعة بشأن الصادرات الزراعية المصرية بالتواصل ومتابعة كل الموضوعات مع الجانب الإماراتى.

 


الامارات

الزراعة

الصادرات الزراعية

وزير الزراعة

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