ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 18/4/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الاثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:54 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:45
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:57 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:52 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:49
موعد صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:41 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:47 ص
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:10 م
وقت صلاة العشاء 7:28 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:58 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 18: 3
موعد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:29
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