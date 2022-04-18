ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 18/4/2022 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الاثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:54 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:45

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:57 ص

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:29 م

موعد صلاة العشاء 7:52 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:49

موعد صلاة الظهر 11:50 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:41 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:47 ص

وقت صلاة الظهر 11:42

موعد صلاة العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 6:10 م

وقت صلاة العشاء 7:28 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:58 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 18: 3

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:29