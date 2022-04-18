ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم 3 سيارات ميكروباصين وملاكي بمدخل الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة الموقف الجديد بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات "ميكروباصين وملاكي"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين من الفحص تصادم سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع "مهند محمد محمد سعيد"، 18 سنة، مقيم في سيدي بشر، متأثرًا بإصابته بكسور متعددة ونزيف داخلي بالبطن والمخ وكدمات، وإصابة 15 آخرين هم كل من "إسلام رمضان محمد" 28 سنة من الإسكندرية، مصاب بكدمات بالوجه وعوارض ارتجاج، و"زياد مصطفي جابر" 19 سنة من الإسكندرية، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسري وكسر بالحوض والضلوع وسحجات، و"علي محمد محمد" 19 سنة من الإسكندرية، مصاب بكسر بعظام الوجه وعوارض ارتجاج وكدمات متفرقة، و"محمود محمد حسين" 19 سنة، من الإسكندرية، مصاب بعوارض ارتجاج، و"أيمن سعيد عباس"، 24 سنة، من سوهاج، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و"ماهيتاب عادل عبد الله"، 24 سنة، من الإسكندرية، كسر بالكتف الأيسر والساق اليسرى، و"وليد لملوم عبد الهادي"، 46 سنة من دمياط، كسر بالساقين والفخذ الأيسر، و"مسعد لملوم عبد الهادي"، 40 سنة من دمياط، كدمات وسحجات، و"محمد محمود عبد الفتاح"، 25 سنة، من كفر الشيخ، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و"أحمد عبد اللطيف فتح الله"، 30 سنة، من كفر الشيخ، جرح رضي بالعين اليمني، و"ناصر لملوم عبد الهادي"، 47 سنة، من دمياط، كسر بالقدم اليمني، و"محمد محمود كامل"، 25 سنة، من دمياط، كسر بالساقين، و"البرنس محمد أحمد" 32 سنة، من الإسكندرية، كسر بالساق اليمني، و"فارس محمد السيد علي" 18 سنة من الإسكندرية، كسر بالساق اليسرى، و"أدهم وليد إبراهيم" 19 سنة، سموحة، كدمات وسحجات.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتقلي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة وإزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات منعا لتكدس السيارات.