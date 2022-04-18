اليوم السابع
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مياه المنوفية تنظم حملات توعية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية شما بأشمون

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:20 ص
مياه المنوفية تنظم حملات توعية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية شما بأشمون المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، حملات توعية وحملات طرق الأبواب واستطلاعات رأى ميدانى بقرية شما التابعة لمركز أشمون لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهمية المشروعات القومية الجارى تنفيذها بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى وضرورة المحافظة عليها.

وأشار الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إلى أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصرى، لافتاً إلى الطفرة الكبيرة التى تشهدها محافظة المنوفية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى فى ظل المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة.

وشملت الحملة العديد من الأنشطة التوعوية، مستهدفة مختلف الفئات العمرية بقرية شما بمركز أشمون ، من خلال تنفيذ حملات طرق الأبواب للوصول إلى ربات الأسر بالمنازل، وتوزيع بروشورات وملصقات، وعمل حملات استقصاء رأى المواطنين مما يساهم فى سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة على كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها فى ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوى، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقى شكاوى المياه والصرف الصحى .

 


محافظة المنوفية

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حياة كريمة

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