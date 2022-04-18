منح تدريبية لدارسى التعليم المدمج خلال الإجازة الصيفية بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مركز التعليم المدمج، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عباس مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.

ووجه الدكتور منصور خلال الاجتماع بالاهتمام بالناحية الدراسية وتوفير منح تدريبية للدارسين أثناء الإجازة الصيفية، من خلال التواجد المكثف لجميع أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وتوفير القاعات والمدرجات المجهزة مع الالتزام التام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.

وناقش رئيس الجامعة تقريراً حول سير العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني للوقوف على مدى الانضباط والالتزام التام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً لتذليل أى صعوبات أو مشكلات قد تعوق سير العملية التعليمية.

فيما استعرض الدكتور خالد عباس مدير المركز سير الدراسة في جميع البرامج، والاستعدادات المطلوبة للحصول على شهادة الأيزو في ضوء توجه الجامعة لحصول مراكزها على الجودة.