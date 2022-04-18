معهد إعداد القادة وجامعة حلوان ينظمان أمسية ثقافية لمحاربة الأفكار المغلوطة

كتب محمد صبحى

تنظم جامعة حلوان بالاشتراك مع معهد إعداد القادة يوم الأربعاء المقبل أمسية رمضانية ثقافية واجتماعية وترفيهية لطلاب الاتحادات الطلابية وأسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وتحت إشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد.

يأتى ذلك استكمالا لدور معهد إعداد القادة فى تنوير وتبصير الشباب وتنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالى لعمل دورات تدريبية لمحاربة الأفكار المغلوطة، وفى إطار خطة المعهد الاستراتيجية فى تأهيل الكوادر الشبابية بالجامعات والمعاهد المصرية.

وقال الدكتور كريم همام بأهمية تصدى الشباب للشائعات واقتلاع جذورها وكيفية محاربة الأفكار الهدامة المغلوطة من خلال إعداد وتأهيل كوادر شبابية بالوعى الحقيقى بكافة قضايا الوطن من خلال العديد من المحاضرات والندوات والعديد من البرامج التدريبية التى تساعد فى محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، والمساهمة فى مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب فى مصر، والعمل على نشر روح الانتماء للوطن حيث أن الشباب هم قادة المستقبل وليكونوا لهم القدرة على التأثير فى الأخرين، مؤكدا أن المعهد يتعاون تباعا مع جميع الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية لتحقيق هذه الهدف.

كما أوضح مدير معهد إعداد القادة أن الأمسية الرمضانية تتضمن دورى رياضى بين كليات الجامعة والاتحاد والأسرة المركزية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة، إلى جانب أمسية ثقافية تتضمن فقرات شعر وغزل بجانب فقرة غنائية يقدمها طلاب جامعة حلوان.