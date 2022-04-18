اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرف روسى يحبط هجوما سيبرانيا أوكرانيا استهدف أرصدة عملائه

الإثنين، 18 أبريل 2022 08:02 ص
مصرف روسى يحبط هجوما سيبرانيا أوكرانيا استهدف أرصدة عملائه هجوم سيبرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي، اليوم الاثنين، أنه تمكن من إحباط هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف بطاقات العملاء من قِبل مطور تطبيقات أوكراني حاول شطب الأرصدة من قاعدة بيانات العملاء.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن ستانيسلاف كوزنتسوف نائب رئيس مجلس إدارة المصرف قوله إن الهجوم السيبراني استهدف العديد من المواطنين الروس الذين لديهم بطاقات مصرفية صادرة عن البنك، وذلك بعد بدء العملية الخاصة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أن المصرف تمكن من إحباط عمليات سحب للأموال من بطاقات عملائه واسعة النطاق بلغ عددها عشرات الآلاف في الدقيقة، مؤكدا أن المتابعة والتحقيقات أظهرت أن الهجوم شنته شركة أوكرانية تعمل على تطوير تطبيقات الهاتف المحمول.

وتابع كوزنتسوف أن هذه الشركة، التي لديها نحو 50 تطبيقا رسميا مختلفا، قامت بجمع وتخزين بيانات البطاقات المصرفية لعملائها، مخالفة شروط أنظمة الدفع الدولية.

 


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