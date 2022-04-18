اليوم السابع
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مصرع شخص متأثرا بإصابته فى مشاجرة بقنا

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:50 م
مصرع شخص متأثرا بإصابته فى مشاجرة بقنا جثة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته بطلق نارى، فى مشاجرة مسلحة بسبب خلافات أسرية بمركز قوص جنوبى قنا.

وكان قد لقى شخصين مصرعهما، وأصيب آخر، بطلق نارى فى مشاجرة مسلحة بينهما بسبب خلافات أسرية بقرية المخزن التابعة لدائرة مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع مصطفى. ع، ووائل. س، وإصابة شقيقه خميس. س، توفى متأثرا بإصابته، فى مشاجرة مسلحة بينهما بسبب خلافات أسرية بقرية المخزن.

تم نقل جثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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