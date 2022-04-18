مصرع شخصين وإصابة آخر في مشاجرة بقنا

صابر سعيد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، بطلقات نارية في مشاجرة بقرية المخزن التابعة لمركز قوص جنوب قنا، بسبب خلافات أسرية.





تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخصين وإصابة آخر بطلقات نارية في مشاجرة بين أشخاص بسبب خلافات أسرية، وأسفرت الواقعة عن مصرع مصطفي.ع، 37 عاما، ووائل.س، 30 عاما، وإصابة خميس.س، وتم تحويل الجثث والمصابين إلى المستشفى.





تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب والجثتين إلي مشرحة المستشفي في انتظار استخراج التصاريح اللازمة للدفن.



