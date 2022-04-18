مرافق الجيزة تزيل المخالفات والتعديات من ميادين وشوارع المحافظة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات من الميادين والشوارع العامة، واستهدفت الحملة مناطق الطالبية، وبولاق الدكرور، والهرم، ومدينة 6 أكتوبر، والوراق، وأسفرت عن تحرير وإزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمحلات التجارية، والباعة المتجولين، والمقاهي، والكافيهات، بالإضافة إلى إزالة استاندات وحواجز حديدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات لحين اتخاذ قرار بشأنها من جانب الجهة المختصة،وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.