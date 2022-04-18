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الشباب والرياضة بشمال سيناء تنظم المؤتمر الوطنى للنشء فى العريش

الإثنين، 18 أبريل 2022 03:26 م
الشباب والرياضة بشمال سيناء تنظم المؤتمر الوطنى للنشء فى العريش جانب من المؤتمر
شمال سيناء ـ محمد حسين

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم المؤتمر الوطنى الأول للنشء وترأسه أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء وكليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن المؤتمر انطلق برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبحضور الشباب وعددا من رموز وقيادات المحافظة، وأضاف أن المؤتمر تتواصل للدورة الرابعة ويغطى كافة أنحاء المحافظة فى إطار تأهيل الشباب للمشاركة والقيادة.

وفى كلمته أكد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أن فكرة المؤتمر تأتى فى إطار خطة الدولة ورؤية مصر 30/20 و، والقائمة على تنفيذ مؤتمر قومى يشمل كل المحافظات من خلال وزارة الشباب والرياضة والشركاء القوميين الحكوميين وغير الحكوميين من الجهات الراعية. 

وأضاف أن من نتائج المؤتمر تأهيل وتدريب عدد من النشء من الفتية والفتيات على مستوى كل محافظات الجمهورية بمجموعة من المهارات التى تساعدهم على صقل وبناء الشخصية والتى تؤهلهم إلى المشاركة فى الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية وأيضًا لتطوير شخصيته بشكل عام من أجل إفادة نفسه والمجتمع.

وقال انه يستهدف المؤتمر 13500 شباب من كافة المحافظات ويتم ترشيح 25 من كل محافظة للمشاركة فى المؤتمر القومى والذى سيقام فى محافظة القاهرة.

وأشار عبد المقصود رمضان مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء أن هذا اللقاء يعد اللقاء الرابع وسبقه 3 مؤتمرات نظمت فى مركز شباب قاطية، ومركز شباب الحسنة، ومركز شباب 6 أكتوبر.


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