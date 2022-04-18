محافظ المنيا يتابع توريد محصول القمح ويستقبل أول سيارة بصومعة نفرتيتى

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد اليوم، انطلاق موسم توريد القمح للعام 2022، حيث شهد المحافظ استقبال أول سيارة تجرى أعمال التوريد وذلك بصومعة نفرتيتي بدماريس بمركز المنيا .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا المهندس بكري العبيدي المدير التنفيذي لشركة مطاحن مصر الوسطي وعدد من الجهات المعنية.

وأعلن محافظ المنيا، أنه تم فتح 44 موقع تخزيني بدائرة المحافظة، لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

وأوضح المحافظ، أن المواقع موزعة كالتالي: 7 صوامع معدنية، "4 تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع، و2 للمطاحن، و1 قطاع خاص"، و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي، و3 شون أسمنتية، تابعة للبنك الزراعي، و3 مستودعات وخازن، تابعة للبنك الزراعي، و26 مركز للتجميع موزعة كالتالي، 24 موقع للبنك الزراعي، و2 موقع للمطاحن.

وتابع المحافظ انتظام عمليات توريد الأقماح المحلية ، كما التقي بعدد من التجار ، حيث وجه جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق والتكامل فيما بينها لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، والعمل على تشجيع المزارعين للمبادرة في عملية التوريد، وذلك للحفاظ على الامن الغذائي وتحقيق الصالح العام للمواطنين، واستلام أكبر كمية خلال الموسم الحالي والذي يعد استثنائيا، نظرا للظروف الدولية التي يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشدد محافظ المنيا على حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بعد الحصول على تصريح لذلك من جهات التسويق ، وفقا لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مصادرة السيارة والكميات المضبوطة، وتكثيف المتابعة الميدانية لرصد محتكري محصول القمح.

كما وجه المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالمتابعة يوميا لأعمال التوريد والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات ، كما تقوم الغرفة باستقبال أية شكاوي أو استفسارات حول توريد محصول القمح وهي الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200.