محافظ المنوفية يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حريق عقار بنها

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تأتى هذه الزيارة للوقوف والاطمئنان على الحالة الصحية لمصابى حريق عقار بنها بمستشفى شبين الكوم التعليمى والذى نشب فجر اليوم بإحدى العمارات السكنية بمنطقة الحرس الوطنى بمدينة بنها، بحضور الاستاذ محمد موسى نائب المحافظ.

وقدم محافظ القليوبية الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده المبذولة ورعايته الكاملة وما قدمه لمصابى الحادث وتسخير كافة إمكانيات المحافظة لخدمتهم وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للحالات.

وعقب الاستقبال قام محافظ المنوفية ومحافظ القليوبية بزيارة ميدانية لمستشفى شبين الكوم التعليمى لمتابعة الحالة الصحية لمصابى الحادث والخدمات المقدمة لهم، رافقهم الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد طاحون مدير عام مستشفى شبين الكوم التعليمى.

وخلال الزيارة شدد محافظ المنوفية على سرعة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالإضافة إلى إجراء الجراحات العاجلة اللازمة للحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم وتوفير الإمكانيات المطلوبة لهم، ومشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لهم على مدار الساعة.

يذكر أنه قد نشب فجر اليوم حريق هائل بإحدى العمارات السكنية بمنطقة الحرس الوطنى بمدينة بنها وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة عليه من خلال الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمنع امتداد الحريق للمنازل المجاورة، أسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين تم عمل الإسعافات الأولية لأحد المصابين وخرج من مستشفى بنها الجامعى، وتم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية.