محافظ الشرقية يلتقى برئيس قطاعات كهرباء الشرقية الجديد

الشرقية – إيمان مهنى

إلتقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، المهندس عصام عبد الله الحسينى رئيس قطاعات كهرباء الشرقية لتهنئته بمهام منصبه الجديد وذلك بمكتبه بالديوان العام ، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة الكهرباء داخل المحافظة.

إطلع المحافظ على خطة عمل قطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة وحجم المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة ، وتمت الإشارة إلى أنه جارى تنفيذ عدد 10 مشروعات ما بين إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط وإحلال وتجديد وتوسعات شبكات جهد متوسط هوائى بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه ، وذلك فى إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتى تعانى من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة إستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ورئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتحسين التيار الكهربى بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع تُساهم فى تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.