محافظ البحيرة يتفقد منافذ السلع الغذائية المخفضة ومبادرة كلنا واحد.. لايف وصور

البحيرة - ناصر جودة

تفقد منذ قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عددا من الأسواق ومنافذ السلع المخفضة بمدينة دمنهور، وذلك للوقوف على أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، كما تابع منافذ كلنا واحد وأهلا رمضان التى تقدم السلع الغذائية والتموينية بأسعار أقل من الأسواق.

وكانت معارض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة بالبحيرة قد شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجتهم الأساسية بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

وتشمل المعارض المواد الغذائية والسلع الاساسية والرمضانية واللحوم و الخضروات والأسماك، بمشاركة كبرى الشركات والسلاسل التجارية و منتجات القوات المسلحة ومنتجات مديرية التربية والتعليم بتخفيضات كبيرة تصل الى 40%.

وأشاد محافظ البحيرة بجهود الغرفة التجارية بالتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية التموين لتنظيم معارض أهلا رمضان وخروجه بالشكل اللائق لجمهور المستهلكين، مشددا على إحكام الرقابة الحكومية على كافة المعروضات والمنتجات الغذائية والسلع الإستهلاكية لضمان جودتها .



جانب من جولة المحافظ بمعرض اهلا رمضان



جولة محافظ البحيرة بأسواق دمنهور



جولة محافظ البحيرة بمعرض أهلا رمان



سوق الخضار بدمنهور



محافظ البحيرة بسوق الخضار بدمهنور