محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء قرية بنى عديات

أسيوط – فريق المحافظات

احتفلت محافظة أسيوط، اليوم الاثنين، بعيدها القومى الذى يوافق الثامن عشر من أبريل كل عام احياءً لذكرى ثورة أهالى قرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م.

وبدأت الفعاليات باستقبال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء دكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة، وتم تبادل الدروع التذكارية احتفالًا بتلك المناسبة وذلك بحضور العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ثم توجه الحاضرون إلى قرية بنى عديات بمركز منفلوط لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء حيث كان فى استقبالهم فرق الكشافة والزمار البلدى وفرق الفنون الشعبية.

وقام محافظ أسيوط ومدير أمن أسيوط بوضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بقرية بنى عديات وقام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح جنود وشهداء مصر الأطهار وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تقديرا لما قدموه الشهداء من تضحيات فى سبيل الدفاع عن الوطن وذلك بحضور كل من محمد عبدالغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ومصطفى كحيلى عضو مجلس الشيوخ ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعددًا من القيادات الأمنية التنفيذية بالمحافظة.

عقب ذلك التقى محافظ أسيوط بالمواطنين وقدم أصدق التهانى القلبية لأهالى أسيوط بمناسبة العيد القومى للمحافظة داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر كما وجه التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً لها.

وأشار المحافظ إلى إنه فى هذا اليوم الخالد فى تاريخ المحافظة شارك أبناء قرية بنى عديات فى التضحية والدفاع عن الوطن ضد الحملة الفرنسية عام 1799 وقدموا أرواحهم فداءً لعزة وكرامة الوطن موضحا أننا نستلهم ممن سبقونا من أبناء الوطن روح الكفاح مشيرًا إلى دور رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فى تحقيق الأمن والاستقرار الداخلى والخارجى استكمالًا للدور التاريخى للدفاع عن مصر داعيًا الجميع بالإخلاص والتفانى فى العمل لتحقيق الرخاء لوطننا الغالى مؤكدا أن مصر فى أشد الاحتياج لإخلاص أبنائها وجديتهم فى العمل لإحداث تنمية شاملة فى كافة ربوع الوطن.

ووجه المحافظ الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاهتمامه بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة أسيوط حيث تشهد المحافظة حاليا طفرة غير مسبوقة فى المشروعات القومية الكبرى على أرض المحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والتى تساهم فى تغيير حياة المواطنين وتحقيق النهضة الشاملة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 معلنًا عن بدء تنفيذ سلسلة افتتاحات وتفقد لمشروعات تنموية وخدمية بقرى ومراكز المحافظة من بينها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة والرى وبعض المشروعات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصري.

وفى نهاية الحفل ردد محافظ أسيوط مع الأهالى والحضور النشيد الوطنى، كما صافحهم وحرص على التقاط التذكارية معهم وهنأهم بالعيد القومي.