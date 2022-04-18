اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أبريل 2022 03:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة البحر الأحمر تعلن عن طرح مزاد لتأجير شاطئ عام رقم 4 الجديد بالغردقة

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:46 م
محافظة البحر الأحمر تعلن عن طرح مزاد لتأجير شاطئ عام رقم 4 الجديد بالغردقة اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن طرح مزايدة بالمظاريف المغلقة لعملية تأجير شاطئ عام رقم 4 بمدينة الغردقة جلسة 15مايو 2022 ميعاد جلسة الاستفسارات، 25 مايو 2022 جلسة الفتح الفنى.
 
وأكدت المحافظة أن قيمة التأمين الابتدائى 300 ألف جنيه، وتطلب الكراسة من إدارة العقود والمشتريات بطلب مقدم باسم السيد سكرتير عام المحافظة مقابل 506 جنيهات.
 
كما أعلن ديوان عام المحافظة عن مناقصة محلية للتعاقد مع إحدى الشركات العاملة فى مجال النظافة للقيام بأعمال النظافة لمبنى المديرية المالية بالبحر الأحمر جلسة 10/5/2022 م.

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة