مجلس السيادة السوداني يبحث مساعي الوفاق السياسي

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بحث مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في اجتماع اليوم الإثنين برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، المساعي الجارية بشأن الوفاق والتراضي السياسي بين كافة المكونات الوطنية.



وأوضحت عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتورة سلمى عبد الجبار الناطق الرسمي بإسم المجلس، في تصريح صحفي، أن الاجتماع تداول حول معالجة انسداد الأفق السياسي وضياع الوقت مما خلف واقعا مترهلا تعددت فيه المبادرات دون حصاد ثمارها في التوصل إلى دولة ديمقراطية مستقرة تلبي آمال المواطنين وتنهض بالوطن.



وقالت إن المجلس وجه بمواصلة عمل اللجنة السيادية المكلفه لقيادة الوفاق والحوار السياسي برئاسة عضو المجلس مالك عقار إير، على أن تعمل وفقا لمواقيت وبرامج محددة لبلوغ الغايات المطلوبه من الحوار.



وأضافت أن المجلس أكد رفضه التام للعنصرية بكل أشكالها ودعا إلى نبذ خطاب الكراهية بكل صيغة، مطالبا الجهات العدلية والأمنية بالإسراع في سن القوانين والتشريعات التي تجرم ممارسة العنصرية بمختلف أشكالها.