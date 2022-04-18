متغير أوميكرون قد يتسبب فى حدوث عدوى الشعب الهوائية العليا عند الأطفال

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة، عن أن متغير أوميكرون لكورونا قد يتسبب في حدوث عدوى الشعب الهوائية العليا عند الأطفال، نظرًا لصغر حجم مجرى الهواء لدى الأطفال نسبيًا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة JAMA Pediatricsأن معدل الإصابة بالتهاب مجرى الهواء العلوي عند الأطفال قد زاد خلال زيادة أوميكرون.

وأوضحت الدراسة أن أكثر من خُمس الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بفيروس كورونا وعدوى مجرى الهواء العلوي قد أصيبوا بمرض حاد.

وحذر الباحثون من أن الأطفال المصابين بعدوى حادة في مجرى الهواء العلوي معرضون لخطر الإصابة بالسكتة القلبية بسبب انسداد مجرى الهواء العلوي سريع الظهور.

قد تتطلب علاجات يتم توفيرها عادةً في وحدات العناية المركزة ، بما في ذلك الاستخدام المتكرر للإبينفرين المتقطع ، ومخاليط الهيليوم والأكسجين.

أعراض كورونا لدى الأطفال

بحسب خبراء الصحة فإن الأعراض الأولية لكورونا عند الأطفال هي القيء الذي يتبعه ارتفاع في درجة الحرارة والإسهال.

عند الأطفال الأكبر سنًا، يُلاحظ أيضًا الصداع.

قالت الدكتورة أناميكا دوبي ، استشاري أول طب الأطفال في مستشفى مادهوكار رينبو للأطفال في الهند، أن مشاركة الرئة في الأطفال في حالة كورونا نادرة للغاية.

وتشير البيانات التي تم الحصول عليها من مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة إلى أن خطر دخول طفل إلى المستشفى بسبب كورونا هو 1 من 14085 وخطر الإصابة بأعراض حادة هو 1 من كل 10 ملايين.

وطلب الأطباء من الآباء مراقبة العلامات التحذيرية مثل صعوبة التنفس مثل صعوبة التنفس أو التنفس السريع وتغير لون الشفاه أو الوجه وألم الصدر وعدم الراحة وقلة التفاعل والمرض المعتدل.