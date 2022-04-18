اليوم السابع
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مبادرة كلنا واحد توفر اللحوم بنسبة تخفيض 60 % لنهاية رمضان

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:26 ص
مبادرة كلنا واحد توفر اللحوم بنسبة تخفيض 60 % لنهاية رمضان مبادرة كلنا واحد-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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استكملت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية خاصة اللحوم وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%.
 
وتواصلت فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة (كلنا واحد) والتى تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
 
وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات.

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