وقالت لوبان التي ستواجه الرئيس المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون في الدورة الثانية الأحد المقبل، إن الحجاب "مشكلة معقدة"، مؤكدة أنها ليست "محدودة التفكير" وأن مشروع الحظر المثير للجدل هذا سيطرح للنقاش في الجمعية الوطنية.

وردا على سؤال حول هذا التبدل في الموقف، أوضح الناطق باسمها سيباستيان شونو لقناة "بي اف ام تي في"، الأحد، أنه في سياق الجهود الرامية إلى التصدي لما وصفه بـ"التعصب الإسلامي"، يأتي حظرالحجاب في الأماكن العامة بعد احتواء "النزعة السلفية والتمويلات الموجهة لها".

ويشار إلى إنه في حال انتخاب مارين لوبان لتولي الرئاسة الأحد المقبل، ستكلف البرلمان بتحديد تفاصيل هذه المسألة، مشيرا إلى أن "البرلمان سيتولى هذه القضية ويقدم الحلول العملانية كي لا تتأثر مثلا سيدة في السبعين من العمر تضع الحجاب منذ سنوات بهذا التدبير. فهي ليست الجهة المستهدفة. ونحن نستهدف المتشددين الإسلاميين".