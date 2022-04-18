للوقاية.. تعرف على كيفية الوقاية من أخطار أسطوانة البوتاجاز فى الشقق

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تناشد إدارة الحماية المدنية اتخاذ الحيطة والحذر لجميع قاطنى العقارات، واتباع مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب غاز أسطوانات البوتجاز ومنها :

- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب.

- عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

- استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية.

- فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب

- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.

- فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.

- يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.

- يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

- وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين.

- عدم وضع أسطوانة الغاز داخل إناء من الماء الساخن.