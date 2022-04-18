لحظة النطق بالحكم على المتهم بقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدرت محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان بإحالة أوراق المتهم بقتل روان الحسيني، بطلة العالم في كرة السرعة في نادي دسوق الرياضي، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليه لاتهامه بسرقة المجني عليها ثم قتلها خنقا، وتحديد جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم.





وكانت محكمة جنايات فوة، شهدت اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة قاتل روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بدسوق، حيث كان من المفترض أن تُعقد الجلسة أمس الأحد، ولكن تم تأجيلها إلى جلسة اليوم لحين حضور المحامي.

وطالب ممثل النيابة العامة بكفر الشيخ، أمام بتوقع عقوبة الإعدام على المتهم بقتل روان محمد الحسيني، بطلة العالم بكرة السرعة، وذلك أثناء نظر أولي جلسات المحاكمة، بمحكمة جنايات كفر الشيخ.

وأكد ممثل النيابة العامة المستشار فادي باسيلي ومحمد المسيري ممثلي نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أن المتهم غدر بالمجني عليها وباغتها وانقض عليها وقتلها في جناية غير مقترنة بالعمد، ولكنها مقترنة بجريمة أخرى وهي السرقة، حيث سرق المتهم المجني عليها وقتلها خشية أن يفتضح أمره.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم حال إبصاره المجني عليها بالطريق العام مرتدية قرطها الذهبي، وتحمل حقيبة يدها اختمرت في رأسه فكرة سرقتها كرهًا عنها وتتبع أثرها، وعند دخولها العقار محل ارتكاب جريمته أشهر سلاح أبيض مطواة، في وجهها، وتمكن بتلك الطريقة من إتمام جريمته.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها عندما نهرته، وصاحت مستغيثة محاولة الفرار أمسك بها من الخلف، وخنقها بغطاء الرأس التي ترتديه حتى فاضت روحها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها محدثًا ما بها من الإصابات الموصوفة التشريحية الخاص بها، والتي أودت بحياتها.

وكشفت أوراق القضية عن اقتران جناية قتل المتهم لبطلة كرة السرعة تتضمن أنه في ذات الزمان والمكان، سرق المتهم المنقولات الخاصة بها عبارة عن هاتف محمول، وقرط ذهبي، ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها.

ووفق التحقيقات تبين أنه لحظة انفراده بالمجني عليها مستغلًا عدم تواجد أحد بسلم العقار حتى أشهر في وجهها السلاح الأبيض بحوزته عبارة عن مطواه، مهددًا إياها مما بث الرعب في نفسها، وشل مقاومتها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية، من إجبارها على الصعود إلى سطح العقار، والاستيلاء على ما بحوزتها من منقولات محل السرقة.