اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية: بيونج يانج تستعد لعرض عسكرى ضخم 25 أبريل القادم

الإثنين، 18 أبريل 2022 09:11 ص
كوريا الجنوبية: بيونج يانج تستعد لعرض عسكرى ضخم 25 أبريل القادم عرض عسكرى فى كوريا الشمالية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلن مسئول كورى جنوبى، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية تستعد لتنظيم عرض عسكرى 25 أبريل بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الشعبى لكوريا الشمالية.

وقال مسئول في الجيش الكوري الجنوبي، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن الشمال يستعد لعرض عسكري ضخم مع حشد أكثر من 10 آلاف جندي في مطار ميريم بالعاصمة بيونج يانج، استعدادا لإقامة العرض العسكري، ويبدو أن عدد الجنود هناك سيزداد في نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقع المسؤول الكوري الجنوبي أن تحشد كوريا الشمالية أكثر من 20 ألف جندي في العرض العسكري القادم.

كما تم حشد مجموعة من المعدات العسكرية مثل الدبابات والعربات المجنزرة والطائرات ومنصة الإطلاق المتنقلة (TEL) وغيرها في مطار ميريم، وفقا للمسؤول.

وأفاد مسؤولون أن بيونج يانج قد تكشف في العرض العسكري عن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، والصواريخ الباليستية متوسطة وبعيدة المدى التي يمكنها حمل رؤوس حربية نووية صغيرة.

 


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