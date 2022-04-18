قوات دونيتسك الانفصالية: نسيطر على كافة أحياء ماريوبول ولا حاجة لممرات آمنة

كتب أحمد عرفة

قالت قوات دونيتسك الانفصالية، إنها تسيطر على كافة أحياء ماريوبول ولا حاجة لفتح ممرات آمنة بها، متابعة: نكثف قصف مصنع أزوفستال كمحاولة للسيطرة عليه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، أنه تم تدمير 44 موقعا عسكريا في أوكرانيا، وإسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز"ميج-29".

وقال كوناشينكوف - بحسب وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - " لقد دمرت القوات الجوية الروسية 44 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها مركزا للقيادة ومنظومة دفاع جوي "إس-300"، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و23 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية".

وأشار إلى أن "القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت أربعة مراكز قيادة وأربع مدفعيات ومستودعين للوقود وأكثر من 100 موقع أوكراني آخر".

وأضاف كوناشينكوف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميج-29" بالقرب من بلدتي فيدوروفكا وزافودي في ضواحي خاركوف، وطائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة بافلوجراد".