فى موجة الحر الشديدة.. عصائر مهمة هترطب جسمك وتحميك من الجفاف فى رمضان

كتبت نهير عبد النبى

مع ارتفاع درجة الحرارة العالية وتقلبات الجو قد نتعرض لمشاكل صحية عديدة أبرزها ضعف المناعة والتعرض للأمراض والفيروسات، كما يعانى الجسم من الجفاف الشديد بسبب الرطوبة والصيام، وحسب ما ذكره موقع vaya فأن هناك بعض العصائر الطبيعية التى تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والأمراض في فصل الصيف والصيام.

1: عصير مانجو

تعتبر المانجو من أفضل أنواع الفواكه التي يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقها الطيب وفوائدها المذهلة، كما يفضلها الأطفال وهى مشروبهم المفضل، فضلا عن ذلك يحتوى عصير المانجو على فوائد مذهلة نظرا لاحتوائه على فيتامينات وعناصر غذائية تمد الجسم بالنشاط والطاقة.

2: عصير البطيخ

يحتوي البطيخ على عناصر غذائية وفيتامينات تعمل على ترطيب الجسم والحفاظ على صحة الجسم والأوعية الدموية، كما تساعد على ترطيب الجسم وتحميه من الجفاف.

3:عصير كيوي

الكيوي من الفواكه التي تحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية ، مما يساعد على الهضم وإدارة الكوليسترول، تحتوي البذور السوداء الموجودة داخل لب الكيوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية. سيساعدك مشروب الكيوي الغني بالمغذيات على مواجهة الطقس الحار والتغلب عليه.

4: عصير أناناس

يحتوى عصير الأناناس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات.

5:عصير البرتقال

يحتوى عصير البرتقال على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعلم على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والعدوى كما انه منشط قوى للمناعة ويساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.