فاطمة منصور منسقًا عامًا للبرامج بمعهد الدراسات الأفروأسيوية بجامعة القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس قرارًا بتكليف الدكتورة فاطمة محمد منصور، المدرس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالعمل منسقًا عامًا للبرامج بمعهد الدراسات الأفروأسيوية للدراسات العليا بالجامعة.



وأستقبل رئيس الجامعة الدكتورة فاطمة محمد منصور لتسلميها القرار متمنيًا لها التوفيق والسداد.



حضر مراسم تسليم القرار الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد سعد زغلول، عميد المعهد والدكتور حسانين السعيد، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث.



كما استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس المدراء جدد لمراكز الاختبارات الإلكترونية، والنشر الدولى، والدعم الأكاديمى ،والتايكو، والتسويق وتنمية الموارد الذاتية؛ وذلك لتسليمهم قرارات التعيين مؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ الرؤى والخطط التى قدموها لتنمية وتطوير المراكز، مشيرًا إلى أن الاختيار من قبل اللجنة تم وفقًا للمعايير التى تم تحديدها.



وطالب "مندور" بسرعة العمل على تشكيل فرق العمل بالمراكز بهدف البدء الفوري في عملية تطوير بروتوكولات العمل داخلها بما يضمن تحقيق الأهداف المنوطة بكل مركز معلناً تقديم الدعم اللوجستي وتبنى الأفكار الجديدة البناءة.



وشملت القرارات؛ تكليف كل من الدكتورة غادة مكاوى، حداد توفيق، الأستاذ بكلية الصيدلة بالجامعة بالعمل مدير تنفيذياً لمركز الإختبارات الإلكترونية بالجامعة، والدكتورة ماجدة إبراهيم محمد، الأستاذ بكلية الطب البشرى بالجامعة للقيام بعمل مدير مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق، وتكليف الدكتورة رانيا مصطفى محمود، الأستاذ المساعد بكلية الطب البشرى بالجامعة للقيام بعمل مديراً لمركز الدعم الأكاديمي، الدكتور عبد الغفار محمد أبو السعود، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بالجامعة للقيام بعمل مدير مركز النشر الدولي.









