عمدة موسكو: انسحاب الشركات الأجنبية من العاصمة عرض 200 ألف وظيفة للخطر

كتب أحمد عرفة

قالت عمدة موسكو، إن انسحاب الشركات الأجنبية من العاصمة الروسية عرض 200 ألف وظيفة للخطر، متابعة: مستعدون لدعم من خسروا وظائفهم بسبب انسحاب الشركات الأجنبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي" إنه يجب على العالم بأسره أن يكون قلقًا من احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في الحرب ضد أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي في مقابلة صحفية أوردتها وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين، " لست أنا فقط، كل العالم، والبلدان يجب أن تكون قلقة، فبالنسبة لهم حياة الناس لا شيئ، أعتقد أننا لا ينبغي أن نخاف بل نكون مستعدين، لكن هذا الأمر ليس متعلقًا بأوكرانيا وحدها، ولكن للعالم بأسره".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد بحث هاتفيا الليلة الماضية مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خطط ما بعد الحرب لإعادة بناء أوكرانيا والحفاظ على الاستقرار المالي.

وكتب زيلينسكي، في تغريدة على موقع "تويتر"، "ناقشت مع مديرة صندوق النقد الدولي مسألة ضمان الاستقرار المالي لأوكرانيا والاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.