اليوم السابع
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الرئيس الأوكرانى: على العالم بأسره القلق بشأن التهديد النووى الروسى

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:12 ص
الرئيس الأوكرانى: على العالم بأسره القلق بشأن التهديد النووى الروسى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
أ.ش.أ

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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي" إنه يجب على العالم بأسره أن يكون قلقًا من احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في الحرب ضد أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي في مقابلة صحفية أوردتها وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين، " لست أنا فقط، كل العالم، والبلدان يجب أن تكون قلقة، فبالنسبة لهم حياة الناس لا شيئ، أعتقد أننا لا ينبغي أن نخاف بل نكون مستعدين، لكن هذا الأمر ليس متعلقًا بأوكرانيا وحدها، ولكن للعالم بأسره".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد بحث هاتفيا الليلة الماضية مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خطط ما بعد الحرب لإعادة بناء أوكرانيا والحفاظ على الاستقرار المالي.

وكتب زيلينسكي، في تغريدة على موقع "تويتر"، "ناقشت مع مديرة صندوق النقد الدولي مسألة ضمان الاستقرار المالي لأوكرانيا والاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف" لدينا خطط واضحة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى رؤية مستقبلية، إنني متأكد من أن التعاون بين صندوق النقد الدولي وأوكرانيا سيظل مثمرا".

من جهتها، قالت جورجيفا زيلينسكي" إن الدعم الاقتصادي المستمر من حلفاء أوكرانيا سيكون مفتاح جهود إعادة الإعمار".
يأتي هذا الاتصال في وقت تقول فيه أوكرانيا إنها تعاني من عجز شهري يقدر بمليارات الدولارات، ويتوقع البنك الدولي أن يتقلص اقتصادها بمقدار النصف تقريبا خلال العملية الروسية المستمرة.

 


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