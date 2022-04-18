اليوم السابع
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طلاب بالأول الثانوى: منصة التدريب على الامتحانات الإلكترونية عملت بكفاءة

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:00 م
طلاب بالأول الثانوى: منصة التدريب على الامتحانات الإلكترونية عملت بكفاءة تدريبات طلاب الثانوي العام
محمود طه حسين

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أشاد أولياء أمور وطلاب بالصف الأول الثانوي العام، بسهولة الدخول على منصة التدريبات التى خصصتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتدريب الطلاب على استخدام التابلت فى الامتحان الإلكترونى، حيث أوضح أولياء أمور، أن هناك مجهودا مبذولا من قبل المدارس والوزارة لعقد تدريبات بدون مشكلات فى السيستم، كما أن مستوى الامتحان متوسط.
 
وأوضح أولياء الأمور أن منصة الامتحان التى أدى عليها الطلاب التدريبات مختلفة عن المنصة القديمة التى أتاحتها الوزارة فى السنوات الماضية، موضحين أن  هناك سهولة فى الدخول على المنصة والتدريب دون مشكلات تقنية أو فنية.
 
وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانوى الثانوى مهم جدا للتعرف على المنصة الامتحانية وشكل الأسئلة وله علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام القادمة.  
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تدريب الطلاب يأتى فى إطار تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة الطلاب.
 
 وأوضحت الوزارة، أنه يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسى، وتتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسى.
 
وشددت على أنه تم البدء في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت للمدارس الخاصة وفى المدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، ويتم استخدام أى إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب، وأنه يتم وضع الأسئلة فى ما درسه الطالب فى الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.
 
ولفتت إلى أنه تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية ويجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات مع توفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المقالية، مشيرة إلى أن كل مدرسة تقوم بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت.

التربية والتعليم

تدريب طلاب الثانوى العام

التدريب على الامتحانات الإلكترونية

اخبار مصر

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